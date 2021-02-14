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محمد بن زايد: أول صورة للمريخ من مسبار الأمل لحظة فارقة في تاريخنا

14 - فبراير - 2021
الشيخ محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد

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غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، احتفاء بإرسال أول صورة للمريخ من مسبار الأمل.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابه على “تويتر”: “إرسال أول صورة للمريخ بعدسة “مسبار الأمل”.. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء”.

وأضاف: “إن شاء الله تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل”.

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