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محمد بن زايد: العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي

منذ 14 ساعة
الشيخ محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد

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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح في قصر الشاطئ بأبوظبي، حيث ناقش اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون في مختلف جوانبه بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة لعدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية.

وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على حرص دولة الإمارات على تحقيق استقرار العراق وأمنه، وصون سيادته ووحدته ومكتسباته ومواصلة دعم كل ما فيه الخير لشعبه.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على العمق العربي الاستراتيجي للعراق، وأنه ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك.

من جانبه، هنأ صالح، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشعب دولة الإمارات والعالم العربي بنجاح وصول “مسبار الأمل” إلى كوكب المريخ.

وأكد الرئيس العراقي على أن “مسبار الأمل” إنجاز تاريخي مشرف، ومصدر فخر واعتزاز ورسالة أمل لكل العرب، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والنجاحات.

وتناول اللقاء أيضا مستجدات جائحة كورونا في البلدين، والعالم، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية والصحية.

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