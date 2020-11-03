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محمد بن زايد: في يوم العلم يزداد فخرنا براية العز والمجد

منذ 50 دقيقة
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بيوم العلم الإماراتي.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه عبر موقع “تويتر”: “في يوم العلم يزداد فخرنا براية العز والمجد التي تظلنا، ويتعمق تصميمنا على أن نبقيها دائماً رمزاً عالمياً للتميز والتقدم والتفرد، واليوم ونحن نرفع العلم عاليا فوق رؤوسنا نستلهم من دماء الشهداء التي سالت دفاعا عنه، القوة والعزم لجعل الإمارات في المقدمة في كل المجالات”.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من تشرين الثاني من كل عام بيوم العلم الإماراتي، الذي تحتفي فيه بظهور علم اتحادها.

ويهدف الاحتفال بيوم العلم إلى ربط أفراد المجتمع في نشاط مشترك، ما يرسي أسس العمل الجماعي ويرسخ لقيمة رفيعة توحد الجهود لخدمة الوطن ورفع رايته عالية خفاقة، في تضامن بين الجميع بمختلف شرائحهم الاجتماعية وفئاتهم العمرية واهتماماتهم المختلفة، التي تلتقي جميعها في هدف واحد هو تقدم الوطن ونمائه.

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