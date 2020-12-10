محمد بن زايد وبوريس جونسون يبحثان قضايا الشرق الأوسط

ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا قضايا الشرق الاوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على تويتر: “سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.. ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها”.

وأكد ولي عهد أبوظبي أيضاً، أنه تمت مناقشة “قضايا منطقة الشرق الأوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها”.

سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا..ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها ..إضافة إلى قضايا منطقة الشرق الأوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها. pic.twitter.com/da1OcNABK7 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 10, 2020

من ناحية أخرى، التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، وقال على تويتر: “تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون المشترك”.

التقيت الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا .. تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون المشترك. pic.twitter.com/PR0npSQ7dy — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 10, 2020