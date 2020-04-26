محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات للمتضررين من الأوبئة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أرسلت الإمارات مساعدات إلى العديد من الدول مؤخرا خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا ، وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، السبت، إنه بحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، التعاون في تقديم المساعدات للمتضررين من الأوبئة.

ونشر الشيخ محمد بن زايد تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها إنه تحدث هاتفيا مع ديفيد بيزلي، بشأن “التعاون في تقديم المساعدات للمتضررين من الأوبئة، خاصة الشعوب التي تعاني من المجاعة، في ظل التحدي الذي يعيشه العالم إثر انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف أنه أكد خلال المحادثة الهاتفية، “دعم الإمارات لكافة الجهود والمبادرات الإنسانية، لتخفيف وطأة الأزمات عليهم”.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قد أعلنت، الثلاثاء، أنها قدمت أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى 24 دولة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة وباء “كوفيد-19”.

والأربعاء، أعلنت الإمارات أيضا إرسال طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى السودان، دعما له للحد من انتشار الفيروس.