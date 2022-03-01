محمد بن زايد يبحث مع بوتين آخر تطورات أزمة أوكرانيا

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأكد بن زايد على ضرورة الحل السلمي للأزمة بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي.

وأكد أيضاً على ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ستواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بهدف المساعدة في إيجاد حلول سياسية للأزمة.

واطلع ولي عهد أبوظبي من الرئيس الروسي على آخر التطورات الجارية حالياً بشأن الأزمة مع أوكرانيا، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وجرى أيضاً التطرق للعلاقات الثنائية بين الطرفين وملف الطاقة في ضوء التعاون الروسي مع منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك“، وتم الاتفاق على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي.

وقال بيان للرئاسة الروسية، نشرته وكالة الأنباء الروسية ”تاس“، إن الجانبين بحثا ”القضايا الهامة المتعلقة بالتعاون الروسي الإماراتي“مع التأكيد على ”أهمية العمل المشترك البناء ضمن إطار المنظمات الدولية وفي المقام الأول الأمم المتحدة“.

وكانت وكالة ”تاس“ قد قالت إن الجانبين بحثا اتفاق ”أوبك+“، ناقلة عن عن المتحدث باسم الكرملين قوله، إن الرئيس بوتين وولي عهد أبوظبي عبرا عن الالتزام بالتنسيق في إطار اتفاق ”أوبك+“.