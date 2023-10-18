الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محمد بن زايد يبحث مع غوتيريش إجراءات منع تدهور الأوضاع في غزة

منذ 20 دقيقة
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

A A A
طباعة المقال

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الجانبين بحثا خلال الاتصال ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بجانب تكثيف الجهود الدبلوماسية لفتح ممرات إنسانية عاجلة وإقرار وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق إلى القطاع.

وشدد رئيس الإمارات والأمين العام للأمم المتحدة على أولوية توفير الحماية للمدنيين والحفاظ على أرواحهم بموجب القانون الإنساني الدولي في ظل العنف والأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأكد الجانبان على أهمية التحرك العاجل لوقف التصعيد وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، كما سلطا الضوء على الانعكاسات الخطيرة المحتملة للأزمة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

كما تناول الاتصال دور الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي في إيجاد أفق سياسي ودفع مسار السلام الشامل والعادل والدائم بين فلسطين وإسرائيل لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط.

    المزيد من أخبار العالم

    متظاهرون مناصرون للفلسطينيين
    متظاهرون مناصرون للفلسطينيين يحثون المحكمة الجنائية في لاهاي على التحرك
    الشرطة الأردنية
    الشرطة الأردنية تشتبك مع متظاهرين بالقرب من سفارة إسرائيل
    مظاهرات في أوروبا دعما لغزة - أرشيفية
    طوفان الأقصى
    متظاهرون في الشرق الأوسط يتضامنون مع غزة.. وأوروبا تكثف الأمن

    الأكثر قراءة

    علما تركيا وإسرائيل
    سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
    جندي من الجيش الإسرائيلي
    الجيش الإسرائيلي يشن هجمات ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان
    علم حزب الله
    بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. دعوة من "حزب الله"!