fbpx
أخبار العالم

محمد بن زايد يبحث مع ميركل اخر المستجدات في ليبيا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت وام أنه جرى خلال الاتصال استعراض القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في ليبيا على ضوء نتائج “مؤتمر برلين ” الذي استضافته ألمانيا مؤخراً.

المزيد من الأخبار

الإمارات: إجراءات طبية للقادمين من الصين

المسماري: تركيا أرسلت 6 آلاف مقاتل و1500 من جبهة النصرة

وتبادل الشيخ محمد بن زايد وأنجيلا ميركل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ولي عهد أبو ظبي والمستشارة الألمانية اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

مقتل متظاهر جنوب بغداد على يد أنصار الصدر

أخبار العالم

تركيا: قصفت 54 هدفا في إدلب ومقتل 76 جنديا سوريا

أخبار العالم

نتنياهو التقى عبد الفتاح البرهان في أوغندا

أخبار العالم

التعاون الإسلامي تعلن رفضها خطة ترامب في الشرق الأوسط