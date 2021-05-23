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محمد بن زايد يشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بغزة

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 3:59 مساءً
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بحثا خلاله بقف إطلاق النار في غزة.

وعبر محمد بن زايد عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأثنى على الجهود المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق النار في القطاع والدور الإنساني الهام الذي قام به الرئيس السيسي للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء.

وشدد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود خاصة من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد أن دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام.

وترعى مصر اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ،وإسرائيل، حيث لعبت دورًا تكلل بالنجاح بعد دعم عربي ودولي لها، وتم التوصل لاتفاق تهدئة في القطاع، دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة الماضية.

ووصل الوفد الأمني المصري، اليوم الأحد، مجددًا إلى قطاع غزة، للقاء ممثلين عن حركة حماس، وذلك بعد يومين من التوصل لاتفاق تهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة، وإسرائيل.

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