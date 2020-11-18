استمع لاذاعتنا

محمد بن زايد يعلن إقامة شراكة استراتيجية بين الإمارات واليونان

منذ 51 دقيقة
محمد بن زايد يعلن إقامة شراكة استراتيجية بين الإمارات واليونان

محمد بن زايد يعلن إقامة شراكة استراتيجية بين الإمارات واليونان

A A A
طباعة المقال

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إقامة شراكة استراتيجية بين الإمارات واليونان.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان في العاصمة أبوظبي.

وقال ولي عهد أبوظبي على تويتر: “سعدت بلقاء الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وإعلان إقامة الشراكة الإستراتيجية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين”.

وتهدف الزيارة التي أجراها رئيس وزراء اليونان إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها خلال الفترة المقبلة.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الاثيوبي
    مقتل واعتقال العشرات من جماعة مسلحة غربي إثيوبيا
    قمة العشرين - أرشيفية
    السعودية تستضيف قمة افتراضية لمجموعة الـ20 الأسبوع القادم
    عناصر من قوات النظام - أرشيفية
    قتلى وجرحى من قوات النظام في كمين لداعش شرقي سوريا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كائنات فضائية-تعبيرية
    هل توجد كائنات فضائية… الأزهر يجيب مستشهداً بآية قرآنية
    تطوير آلة حاسبة تحدد لك موعد وفاتك التقريبي
    كم من الوقت ستعيش؟ قم بهذا الاختبار التفاعلي لمعرفة العمر المتوقع لوفاتك
    تحديات كبيرة للوصول إلى لقاح فعال ضد كورونا
    بعد ثبوت نجاحه… إليكم كيف يعمل لقاح “موديرنا” وبماذا يختلف عن “فايزر”