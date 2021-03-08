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محمد بن زايد يهنئ العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس

8 - مارس - 2021
آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 10:07 مساءً
الشيخ محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد

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هنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس.

وقال في تغريدة على حسابه في ”تويتر“: ”أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس، وأحيي مبادرة قداسته الطيبة لدعم أواصر الأخوة الإنسانية في بلاد الرافدين والمنطقة“.

وأضاف: ”أتمنى أن تكون زيارته فاتحة خير ومحبة وسلام للشعب العراقي والعالم“.

وكان بابا الفاتيكان أنهى زيارة إلى العراق اعتبرت تاريخية، التقى فيها عددا من المسؤولين السياسيين ورجال الدين، وأبرزهم المرجع الشيعي علي السيستاني، بحسب “إرم نيوز”.

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