محمد بن سلمان من اليونان: لدى المملكة علاقات تاريخية ووثيقة مع اليونان

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء، بعد وصوله إلى اليونان أن لدى المملكة علاقات تاريخية ووثيقة مع اليونان.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء اليوناني، أنه سيبحث تعزيز فرص التعاون والشراكة مع السعودية، كما وصف زيارة ولي العهد السعودي إلى أثينا، بأنها فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق من اليوم 26 يوليو، توجه ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية.

كما كان في استقباله لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس، وفق ما نقلته وكالة “واس”.

وضم الوفد الرسمي للأمير محمد بن سلمان، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعدد آخر من الوزراء.

يأتي ذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.