محمد بن سلمان يشدد على ضرورة خفض التصعيد في غزة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد في غزة، وضمان عدم اتساع رقعة العنف.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن الأمير محمد بن سلمان شدد على “ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وشدد ولي العهد السعودي في الاتصال على “رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية”.

كما أكد على “ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية”.

من الجانب الآخر قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه تحدث مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بشأن الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف مكتب ترودو “عبّر الزعيمان عن قلقهما العميق بشأن التأثير الإنساني للصراع في غزة وشددا على أهمية قيام جميع الأطراف بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة”.