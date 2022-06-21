محمد بن سلمان يصل الى الاردن قادماً من مصر

بمراسم استقبال رسمية استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في السعودية، الذي وصل إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر يومين.

ولدى وصوله الى مطار الملكة علياء الدولي، عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحيّة للضيف.

ورافقت طائرة ولي العهد السعودي لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا به.

وكان في الاستقبال الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، المستشار الخاص للملك، والأمير راشد بن الحسن، مستشار الملك وعدد من شخصيات رفيعة المستوى.

ويرافق ولي العهد السعودي، وفد رفيع يضم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من الوزراء.

ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، إلى مطار الملكة علياء الدولي في زيارة للأردن، قادما من مصر.

ومن المقرر أن يقضي الأمير محمد بن سلمان ليلته في الأردن قبل المغادرة.

وسيبحث ولي العهد السعودي “خلال الزيارة عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات في شتى المجالات”.