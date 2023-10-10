محمد دحلان يفجر مفاجأة كبرى حول إسرائيل

صرح محمد دحلان القيادي الفلسطيني البارز بكلام جديد حول تطورات العنف الدائر في قطاع غزة، وأكد أن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة قادم وبقوة لسبين أساسين:

أولهما: من أجل رفع العار الذي حصل داخل إسرائيل وداخل المؤسسة العسكرية التي انهارت خلال ٢٥ دقيقة على حد قول دحلان، الذي قال هذا الكلام عبر مقابلة مطولة له مع الإعلامي اللبناني سامي كليب في برنامج يبث على قناة الغد التي يملكها دحلان نفسه.

السبب الثاني: هو الحالة السياسية والانتخابية داخل إسرائيل، وأضاف دحلان: إن إسرائيل كانت ترى وجود حكومة حماس في غزة أمراً داعماً لها، وأضعفت على هذا الأساس السلطة الفلسطينية في رام الله، وأما الآن فإن إسرائيل تعتقد بأن إسقاط حكم حماس في غزة سينقذ مخططات نتانياهو والصهيونية الدينية الحاكمة في تل أبيب.