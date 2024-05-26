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"محمد مصطفى": اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطينية قد يشجع المزيد

منذ 11 دقيقة
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى

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أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأحد 26 أيار/مايو 2024، عن أمله في أن يشجع اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذوها.

وقال مصطفى الموجود في بروكسل لحضور اجتماع مع المانحين الدوليين إنه ممتن لانضمام الدول الثلاث فعليا إلى 143 دولة أخرى دعمت مسعى فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة في قرار صدر هذا الشهر.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس “من الواضح أننا نريد أن تفعل كل دولة في أوروبا الشيء نفسه”.

وأردف “لذلك نأمل مرة أخرى أن يكون هذا مصدرا لتشجيع هذه الدول على اتخاذ الخطوة الشجاعة اللازمة”.

وكشف الصراع في الشرق الأوسط عن وجهات نظر متباينة في الاتحاد الأوروبي. فقد قال بعض دبلوماسيي الاتحاد إن هذا ليس الوقت المناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال مصطفى إن الاعتراف الآن أمر حيوي للإبقاء على عملية السلام.

    المصدر :
  • رويترز

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