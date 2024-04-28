محمود عباس: أخشى أن تتجه إسرائيل بعد غزة إلى الضفة الغربية

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، كاشفا أن إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع قطاع غزة ومحذرا من أن الوضع في القطاع مؤسف للغاية.

وقال عباس “إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني”، وأضاف “لا بد من حل سياسي يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية مستقلة”.

كما عبر عباس عن خشيته من انتقال آلة الحرب والتهجير إلى الضفة الغربية وقال “أخشى أن تتجه إسرائيل بعد غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن”. وتابع “لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين خارج إطار وطنهم”.

كما ناشد عباس أمريكا بالإيعاز أو الطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، وقال “أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة”.

ووصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والوفد المرافق له إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.