محمود عباس: الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.. "حرب إبادة جماعية"

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر بأنها “حرب إبادة جماعية”.

وحذر عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته غير المعلنة إلى رام الله من تهجير الفلسطينيين إلى “خارج غزة أو الضفة أو القدس” مؤكداً على رفضه “القاطع” لذلك.

كذلك رأى عباس أن الأحداث في الضفة الغربية والقدس ما هي إلا “جرائم تطهير عرقي وتمييز عنصري وقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

“التهجير القسري”

من جانبه حذر وزير الخارجية الأميركي من “التهجير القسري” للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الجانبين ناقشا أيضاً “ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”، في إشارة على وجه التحديد إلى أعمل العنف التي ينفذها المستوطنون وتسببت بمقتل عدد من الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم.

وزيارة بلينكن غير المعلنة إلى رام الله هي اأاولى منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب.

يذكر أن حركة حماس شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص قضوا في أول أيام الهجمات وفق السلطات. وتحتجز حماس 241 رهينة حسب الجيش الإسرائيلي.