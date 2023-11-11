محمود عباس: الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة لا مثيل لها

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت إن “الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة لا مثيل لها”.

ودعا الولايات المتحدة إلى “أن تتحمل المسئولية عن غياب الحل السياسي ونطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال”.

وأضاف عباس خلال القمة الإسلامية العربية المشتركة غير العادية في العاصمة السعودية الرياض إن الفلسطينيين بحاجة إلى حماية دولية في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.

فيما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السبت 11\11\2023 في القمة، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية “الجرائم” المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ودعا إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة.

كما دعا ولي العهد خلال القمة الإسلامية العربية المشتركة الاستثنائية في الرياض إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وإطلاق سراح المحتجزين.