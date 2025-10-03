محمود عباس: سنجري انتخابات رئاسية وعامة خلال عام بعد انتهاء الحرب في غزة

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الجمعة، عن إجراء “انتخابات رئاسية وعامة خلال عام بعد انتهاء الحرب” في غزة.

وقال عباس: “سننجز دستورا مؤقتا خلال 3 أشهر للانتقال من السلطة للدولة”.

وأضاف عباس: “سنمنع أية جهة لا تلتزم بحل الدولتين من المشاركة في الانتخابات”.

واعتبر عباس أن “المرحلة الحالية مفصلية وحاسمة، وتتطلب الوحدة”.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء اليوم الجمعة، عن موقفها الرسمي من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتعلقة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة، في بيان صدر عقب مشاورات موسعة داخل مؤسساتها القيادية ومع مختلف الفصائل الفلسطينية والوسطاء، إنها اتخذت قرارًا “مسؤولًا” بعد دراسة معمقة، وسلمت ردّها رسميًا للوسطاء.

وأوضحت الحركة أنها “تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وكذلك جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ورفض احتلال القطاع أو تهجير شعبنا منه”.

وأكدت “حماس” موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال – أحياء وجثامين – وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية المناسبة لعملية التبادل، معلنة استعدادها للدخول فورًا في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة التفاصيل.

كما جددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) يتم تشكيلها بالتوافق الوطني، وبدعم عربي وإسلامي.