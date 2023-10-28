السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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محمود عباس: لعقد قمة عربية طارئة لبحث تداعيات الحرب في غزة

منذ 52 دقيقة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت لعقد قمة عربية طارئة لبحث تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال عباس في كلمة خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل ردت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، بالاجتياح البري والمزيد من التصعيد.

وتشن إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة منذ اقتحمت فصائل فلسطينية بلدات محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

يأتي ذلك في وقت يخشى فيه الفلسطينيون في القطاع مزيداً من الكوارث الإنسانية، مع توقع وجود عشرات الجثث تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي العنيف الليلة الماضية في أجزاء عديدة من القطاع المكتظ بالسكان.

تفشي الأمراض

وقالت مصادر طبية إن هناك مخاوف من تفشي الأمراض في القطاع بسبب صعوبة الوصول إلى الكثير من المناطق بعد أن أشاع القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 20 يوما الدمار في غزة وسوى مناطق كاملة بالأرض وسلب أرواح زهاء 7800 فلسطيني، الأمر الذي يجعل الجثث تبقى لوقت طويل تحت أنقاض المباني المدمرة، بحسب وكالة “أنباء العالم العربي”.

جاءت هذه التحذيرات في خضم قصف مكثف للجيش الإسرائيلي اليوم السبت لأحياء التفاح والشجاعية ومخيم جباليا ومنطقة بيت لاهيا وبيت حانون بالإضافة إلى مخيم الشاطئ في غزة.

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