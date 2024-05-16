محمود عباس ينقلب على حماس أمام القمة العربية.. "وفرت ذرائع لإسرائيل لتهاجم غزة"!

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قمة جامعة الدول العربية (الخميس 16-5-2024) إن الحكومة الفلسطينية لم تتلق الدعم المالي الذي كانت تتوقعه من الشركاء الدوليين والإقليميين.

وأضاف عباس “أصبح الوقت ملحا لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعزيز صمود شعبنا، ولتمكين الحكومة من القيام بواجباتها”.

وشن “أبو مازن” هجوماً جديداً حركة حماس، واتهمها بتوفير ذرائع لإسرائيل كي تهاجم قطاع غزة قائلا: “العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، في السابع من أكتوبر، وفرّت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتمعن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا”.

وأكد أن “ما فعلته حماس كان قرارا منفردا وغير مسؤول”، مضيفا “حماس هي التي ترفض إنهاء الانقسام الداخلي”.

وأكد الرئيس الفلسطيني على أن “جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة مستمرة منذ 7 أشهر، مضيفا أن إسرائيل دمرت أكثر من 70 % من البنية التحتية في غزة”.

كما شدد على رفض تهجير الفلسطينيين وتكرار مأساة النكبة مشيرا إلى أن ” أولويتنا هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي”.

وفيما يتعلق بالموقف الدولي قال عباس: “الولايات المتحدة استخدمت الفيتو 4 مرات لمنع وقف الحرب وحصول فلسطين على عضوية أممية”.