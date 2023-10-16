محمود عباس يهاجم حماس: "سياساتها لا تمثل الشعب الفلسطيني"!

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن “سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما وصف في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منظمة التحرير الفلسطينية بأنها “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

وقالت الوكالة “أكد الرئيس رفضه قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين”.

وأشار إلى “ضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال”، مضيفا أن “سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني”.

ومن جانبه، أكد رئيس فنزويلا تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأدان مادورو ما سماها “الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على السكان المدنيين والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى والجرحى”، وقال إن هذه الأفعال تجاوزت “خط احترام القانون الدولي الإنساني”.