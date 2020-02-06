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”محنة فظيعة“ ..ماذا قال ترامب في أول تصريح بعد تبرئته

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه عانى من ”محنة فظيعة“ خلال المحاكمة التي كانت تهدف إلى عزله.

وفي أول تصريح له منذ أن برأه مجلس الشيوخ من تهمة استغلال المنصب، قال ترامب إنه مر ”بمحنة فظيعة من قبل بعض الأشخاص غير الشرفاء والفاسدين“، مضيفا: ”لقد فعلوا كل ما بوسعهم لتدميرنا، ومن خلال القيام بذلك ألحقوا ضررا كبيرا بأمتنا“.

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كما هاجم ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والسناتور ميت رومني الجمهوري الوحيد في مجلس الشيوخ الذي صوت لإدانته في محاكمته، متهما إياهما بالتخفي وراء معتقداتهما بشكل منافق.

وقال خلال مراسم إفطار يوم الصلاة الوطني وهو حدث سنوي يشارك فيه الحزبان: ”لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم ذريعة للقيام بما يعلمون أنه خطأ. كما لا أحب الناس الذين يقولون.. أنا أُصلّي من أجلك.. بينما تعلم أن هذا غير صحيح“.

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