مخابرات المغرب وراء تحديد هوية منفذي هجوم سريلانكا

أكد مصدر مسؤول بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، الأربعاء، أن مخابرات بلاده أسهمت في الكشف عن هوية المتورطين في هجمات سريلانكا. ورفض المسؤول بالأمن المغربي الكشف عن تفاصيل أكثر بخصوص المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي جرى تبادلها مع السلطات السريلانكية. وقال “بالفعل… كان للمخابرات المغربية دور مهم في إلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين”.

وكشفت وكالة الأنباء الهندية الخاصة IANS أن المغرب قدم معطيات أمنية إلى سريلانكا بعد 48 ساعة من تنفيذ هجمات عيد الفصح، والتي أودت بحياة حوالي 360 شخصا. من جهتها تحدثت الصحافة الهندية عن أن المغرب تبادل معلومات استخباراتية حساسة مع سريلانكا ساعدت سلطات هذا البلد في التعرف على هوية منفذي التفجيرات التسعة الموالين لتنظيم “داعش”. واعتقلت السلطات السريلانكية، حتى الآن، 24 شخصا قد يكونون متورطين في التفجيرات يوم الأحد التي أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنها.

المصدر روسيا اليوم