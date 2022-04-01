مخاطر كبيرة تحيط بمنشآت أوكرانيا النووية.. غروسي يحذّر

وسط تواصل القتال لليوم الـ 37 بين القوات الروسية والأوكرانية، حذر غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، من مخاطر كبيرة قد تطال المحطات النووية في أوكرانيا.

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بعد لقاء جمعه بمسؤولين روس، أنه قدم لكل من موسكو وكييف قائمة من الإجراءات لتأمين المنشآت النووية، وبحث مع الطرفين أهمية الحفاظ على سلامة المحطات النووية خلال الحرب.

كما ذكر أن الوكالة ستقدم لأوكرانيا معدات لقياس الإشعاعات النووية، مشددا على أن أهمية وجود خبراء فنيين من الوكالة التابعة للأمم المتحدة، على الأرض للمساعدة والتدخل في الحال عند وقوع أي حادث نووي، أو مشكلة في أي منشأة نووية بشكل أسرع.

وتابع: “لا نزال في خضم صراع عسكري ولا يمكننا العمل بالطريقة التي نرغبها”.

كما أعلن أنه سيرأس بعثة المساعدة والدعم الخاصة بالوكالة إلى محطة تشيرنوبل الواقعة في الشمال الأوكراني، في “أقرب وقت ممكن”، موضحا أنها ستكون الأولى في سلسلة بعثات الأمن والسلامة النوويين إلى أوكرانيا.