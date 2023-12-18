مخاوف أميركيّة بعد "قنص إسرائيلي" على كنيسة في غزة

كشف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين اليوم الإثنين، أنّ الولايات المتحدة أثارت مع “إسرائيل” مخاوفها إزاء تقارير أفادت بمقتل امرأتين مسيحيتين برصاص قناص إسرائيلي داخل كنيسة في قطاع غزة في مطلع الأسبوع.

وقالت بطريركية القدس للاتين، إن ناهدة خليل أنطون وابنتها سمر قتلتا برصاص القناص أثناء سيرهما إلى دير للراهبات في مجمع رعية العائلة المقدسة.

وجاء في بيان للبطريركية: “ظهيرة يوم 16 ديسمبر 2023، اغتال قنّاص من الجيش الإسرائيلي سيّدتين مسيحيتين داخل رعية العائلة المقدسة في غزة حيث لجأت غالبية العائلات المسيحية منذ بداية الحرب”.

وتابعت البطريركية: “وأصيب سبعة أشخاص آخرين بالرصاص أثناء محاولتهم مساعدة غيرهم داخل أسوار الدير. لم يسبق ذلك أي تحذير أو إشعار. أطلقت النار عليهم بدم بارد داخل مبنى الدير حيث لا تتواجد مقاومة”.