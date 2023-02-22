الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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مخاوف رفع الفائدة تدفع أسهم أوروبا للتراجع

منذ ساعتين
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، متأثرة بالمخاوف التي أثارتها بيانات اقتصادية من إمكانية استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.3 بالمئة مع تحول التركيز إلى محضر اجتماع المركزي الأمريكي الذي قد يعطي إشارة حول مسار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وهبط مؤشر القطاع المصرفي 1.6 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى له في عام واحد الذي حققه في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر قطاع الموارد الأساسية 2.1 بالمئة فيما تراجعت أسهم قطاع الطاقة 1.3 بالمئة مع انخفاض أسعار السلع الأولية وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وآفاق الطلب من الصين، أكبر الدول المستهلكة.

لكن سهم مجموعة المواد الغذائية الفرنسية دانون ارتفع 4.5 بالمئة بعد أن قالت إنها تتوقع هوامش ربح أفضل هذا العام حتى مع ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

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