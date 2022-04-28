مخاوف شح الإمدادات تدفع بالنفط الى مزيد من الارتفاع

تتزايد احتمالات انضمام ألمانيا الى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لاعتماد حظر النفط الروسي في ضوء الحرب الأوكرانية، الأمر الذي عزّز المخاوف من شح الإمدادات بسوق الخام العالمية الشحيحة أصلا.

ودفعت هذه المخاوف اسعار النفط أن تغلق مرتفعةً اليوم الخميس.

جاء ذلك على خلفية تقارير إعلامية تضمنت تصريحات أدلى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يون الثلاثاء، قال فيها إن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتعايش إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الروسية، وإن ألمانيا تأمل في إيجاد سبل لاستبدال النفط الروسي بإمدادات أخرى.

وقال “جيم ريتربوش” رئيس “ريتربوش آند أسوسيتس” في جالينا بإلينوي: “القرار الذي يبدو أن ألمانيا اتخذته بالتخلي عن معارضتها لفرض عقوبات على النفط الروسية قد تقطع شوطا طويلا نحو حظر شامل من الاتحاد الأوروبي الذي من شأنه أن يقلل من توافر النفط الروسي في السوق العالمية”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.27 دولار لتسجل عند التسوية 107.59 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.34 دولار بما يعادل 3.3 بالمئة إلى 105.36 دولار.

يذكر أنّ ألمانيا تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية، وكانت قد عارضت فرض حظر كامل عليها.