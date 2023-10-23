مخاوف من تكرار مجزرة "المعمداني".. الاحتلال يُوجّه إنذارًا بإخلاء جميع مستشفيات غزة

مجزرة مروعة في مستشفى الأهلي المعمداني بعد استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

فيما لا يزال العالم تحت صدمة المشاهد الدموية في مستشفى المعمداني، يعيش قطاع غزة مخاوف جديدة من تكرار هذه المجزرة، بعد أن تلقت جميع مستشفيات القطاع إنذارًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي يهددها بالقصف إذا لم يتم إخلاؤها، من دون تحديد سقف زمني، وفق ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

يأتي ذلك في وقت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأشارت تقارير إلى أنّ الاحتلال قصف مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة، وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي لقناة الجزيرة إنّ القصف الإسرائيلي تسبب في وقوع “أضرار وإصابات خطيرة” من دون إعطاء تفاصيل.

فيما قالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في 14 أكتوبر تشرين الأول إن إسرائيل أمرتهم بإخلاء مستشفى القدس. وأضافت أنه ليس من الممكن نقل المرضى والجرحى.

هذا ويضم مستشفى القدس المئات من الجرحى والمرضى ويتواجد في ساحاته نحو 12 ألف نازح، بينما يضم مجمع الشفاء الطبي أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

من جهتها قالت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ للعربية إن 25 مستشفى في غزة، طلب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي الإخلاء.

وأضافت أن الاحتلال لم يحدد سقفًا زمنيًا لإخلاء مستشفى القدس في غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت الأحد ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 4651 شهيدًا و14245 مصابًا.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة عبر فيسبوك إن من بين الشهداء 1873 طفلًا و1023 امرأة و187 مسنًا، موضحًا أن “40%.. هم من الأطفال و70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين”.