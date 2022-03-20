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مخاوف من شّن بيلاروسيا هجوم على منطقة فولين غربي أوكرانيا

20 - مارس - 2022
علما روسيا وبيلاروس

علما روسيا وبيلاروس

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قال مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، نقلا عن الجيش، إن أوكرانيا ترى أن هناك خطرا كبيرا يتمثل في شن هجوم من بيلاروسيا على منطقة فولين بغرب البلاد.

وركز العملية العسكرية الروسية في الغالب على المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من أوكرانيا رغم أن الصواريخ قصفت أيضا قاعدة يافوريف العسكرية الأسبوع الماضي قرب الحدود البولندية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت التهديد بشن هجوم على فولين من القوات الروسية أو من جيش بيلاروسيا الذي لم يلتزم حتى الآن علنا بإرسال قوات لدعم موسكو.

يذكر أن إلكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا والحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن بوتين يتمتع بصحة جيدة وفي أفضل حالاته على الإطلاق، وذلك في معرض حديثه خلال مقابلة أجرتها قناة “تي.بي.إس” التلفزيونية اليابانية.

وأضاف لوكاشينكو، في تسجيل للمقابلة نشرته وكالة بيلتا الرسمية للأنباء في بيلاروسيا: “أنا وهو لا نلتقي كمجرد رئيسين، إذ تربطنا صداقة يسودها الود.. أنا مطلع تماما على كل تفاصيله لأقصى حد، سواء كانت رسمية أو شخصية”.

واستخدمت روسيا أراضي بيلاروسيا نقطة انطلاق للعملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وأشار زعماء غربيون إلى أن بوتين أخطأ تقدير تكلفة شن هجوم عسكري على أوكرانيا إذ تكبدت قواته خسائر فادحة وتعثر تقدمها بشكل كبير رغم ما يبدو من تفوقها على خصمها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بوتين “غير رشيد” ووصفه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بأنه “مصاب بجنون العظمة تماما”.

لكن لوكاشينكو نفى ما يشير إلى أن بوتين (69 عاما) ليس في أوج قوته.

وقال لمُحاوره في المقابلة: “أنت والغرب يجب أن تُخرجوا هذا الهراء وهذا الخيال من رؤوسكم”.

وتابع: “بوتين يتمتع بالكفاءة التامة.. إنه في أفضل حالاته على الإطلاق.. إنه شخص راشد تماما ينعم بصحة بدنية جيدة.. إنه رياضي”.

وأضاف: “كما يقولون هنا: سيشهد جميع جنازاتنا”.

وتحسر لوكاشينكو أيضا على تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وقال: “انهيار الاتحاد السوفيتي مأساة.. لو أن الاتحاد قائم حتى يومنا هذا لتجنبنا كل أنواع الصراعات في العالم”.

وأضاف: “عندما كان الاتحاد السوفيتي موجودا، كان العالم متعدد الأقطاب ويوازن كل قطب الآخر.. سبب ما يحدث الآن في العالم هو القطبية الأحادية.. احتكار كوكبنا من قبل الولايات المتحدة”.

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