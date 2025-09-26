مخاوف من مقتل 100 عامل على الأقل في انهيار منجم ذهب في نيجيريا

قال ناجون وسكان، اليوم الجمعة “إن هناك مخاوف من مقتل ما لا يقل عن 100 شخص بعد انهيار منجم لتعدين الذهب في ولاية زامفارا في نيجيريا”.

وصرح شهود لرويترز بأن منجما في موقع كادوري للتعدين بمنطقة مارو الحكومية المحلية انهار في أثناء تأدية عشرات من عمال المناجم الحرفيين عملهم تحت الأرض أمس الخميس. واستمرت عمليات الإنقاذ حتى اليوم.

وذكر أحد السكان المحليين المشاركين في جهود الإنقاذ أنه جرى انتشال 13 جثة على الأقل من بين الأنقاض، من بينها جثة أحد أقاربه. وأضاف لرويترز عبر الهاتف “كان هناك أكثر من 100 عامل في المنجم في أثناء الانهيار”.

وقال عيسى ساني، الذي يتلقى حاليا العلاج من إصاباته “إننا محظوظون بعد خروجنا على قيد الحياة. من بين أكثر من 100 عامل، لم ينج منا سوى 15”.

ولم يرد يزيد أبو بكر، المتحدث باسم شرطة زامفارا، حتى الآن على مكالمات ورسائل نصية تطلب التعليق.