الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخاوف من مقتل 100 عامل على الأقل في انهيار منجم ذهب في نيجيريا

منذ ساعة واحدة
منجم ذهب

منجم ذهب

A A A
طباعة المقال

قال ناجون وسكان، اليوم الجمعة “إن هناك مخاوف من مقتل ما لا يقل عن 100 شخص بعد انهيار منجم لتعدين الذهب في ولاية زامفارا في نيجيريا”.

وصرح شهود لرويترز بأن منجما في موقع كادوري للتعدين بمنطقة مارو الحكومية المحلية انهار في أثناء تأدية عشرات من عمال المناجم الحرفيين عملهم تحت الأرض أمس الخميس. واستمرت عمليات الإنقاذ حتى اليوم.

وذكر أحد السكان المحليين المشاركين في جهود الإنقاذ أنه جرى انتشال 13 جثة على الأقل من بين الأنقاض، من بينها جثة أحد أقاربه. وأضاف لرويترز عبر الهاتف “كان هناك أكثر من 100 عامل في المنجم في أثناء الانهيار”.

وقال عيسى ساني، الذي يتلقى حاليا العلاج من إصاباته “إننا محظوظون بعد خروجنا على قيد الحياة. من بين أكثر من 100 عامل، لم ينج منا سوى 15”.

ولم يرد يزيد أبو بكر، المتحدث باسم شرطة زامفارا، حتى الآن على مكالمات ورسائل نصية تطلب التعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلسطيني يتفقد موقع عدوان إسرائيلي على منازل في مخيم الشاطئ للاجئين، في مدينة غزة، 26 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
وسط ضغط أميركي كبير.. هيئة البث الإسرائيلية تنشر بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
قارب شراعي، جزء من أسطول الصمود العالمي الذي يهدف إلى الوصول إلى غزة وكسر الحصار البحري الإسرائيلي، يبحر قبالة جزيرة كريت، اليونان، 25 سبتمبر 2025. رويترز
أسطول الصمود يواصل الإبحار باتجاه غزة ويرفض مقترح الرئيس الإيطالي
سيباستيان لوكورنو
رئيس وزراء فرنسا الجديد يستبعد فرض ضريبة على الثروة

الأكثر قراءة

عناصر حزب الله يضيئون صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
من أعطى أمر التخاذل بحق نواف سلام في الروشة؟
كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
سلام يعتكف حتى توقيف المسؤولين عن “إنارة الروشة”!