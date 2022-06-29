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مخزون الخام الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 1986

منذ ساعة واحدة
انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي

انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط سبعة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 497.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 1986 .

وأضافت الوكالة الحكومية أن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميا على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو حزيران إلى 12.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020 .

وقالت أيضا إن معدلات تشغيل مصافي تكرير النفط الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2019 .

كما أشارت إدارة المعلومات إلى إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفع مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام تراجعت 2.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو حزيران إلى 415.6 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 569 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 782 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانا إلى أن مخزون البنزين زاد بمقدار 2.7 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 221.6 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره 452 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 2.6 مليون برميل إلى 112.4 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدره 328 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 36 ألف برميل يوميا إلى 2.62 مليون برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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