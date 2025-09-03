مخلفات حرب تتسبب بانفجار ضخم في قاعدة عسكرية سابقة قرب مطار دمشق الدولي

أفادت “الإخبارية” السورية بانفجار ذخائر من مخلفات الحرب في قاعدة عسكرية سابقة بالقرب من مطار دمشق الدولي.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري: “الأصوات التي سُمعت قرب مطار دمشق الدولي ناجمة عن تفجير مخلفات حرب بمنطقة تبعد أكثر من 20 كيلومترا”.

وأضاف البيان: “الأوضاع في مطار دمشق آمنة تماما وحركة الملاحة الجوية مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم دون أي تأثير”.

وتشهد مناطق مختلفة في سوريا انفجارات لمخلفات حرب أو حتى مستودعات ذخيرة بين الحين والآخر وتعلن السلطات السورية عن تلك الحالات موضحة الأسباب التي تتنزع بين سوء التخزين أو حتى محاولة جماعات منفردة الوصول إلى محتويات تلك المستودعات.

كما شهدت الفترة التي اندلعت فيها الحرائق بريف محافظة اللاذقية عدة حالات لانفجار مخلفات حرب كانت قد بقيت جراء المواجهات التي كانت تشهدها تلك المناطق الجبلية الوعرة بين الجيش السوري السابق والمعارضة المسلحة على الجانب الآخر.

كما تم تسجيل وفيات عديدة جراء عبث المدنيين بأسلحة وذخائر كانوا قد حصلوا عليها من قطع عسكرية قريبة من اماكن معيشتهم في محاولة لتفكيكها وبيعها خردة نظرا لاحتوائها على معادن قد تباع بسعر جيد.