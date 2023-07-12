مخيمات صيفية.. تتيح لأطفال غزة فرصة الاستمتاع بطفولتهم

انضم أكثر من 130 ألف فتى وفتاة فلسطينيين في غزة إلى مخيمات صيفية تديرها الأمم المتحدة تهدف للترفيه عنهم من ضغوط العيش في قطاع يخضع لحصار اقتصادي وكثيرا ما يدخل في صراع مع إسرائيل.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الأطفال الفلسطينيين، ومن بينهم معاقون، سيشاركون على مدى أربعة أسابيع في مجموعة من الأنشطة تشمل التخضير وإعادة التدوير والرياضة والرسم والحرف اليدوية وتعلم اللغة.

وذكرت الوكالة أن دراسة حديثة لها أظهرت أن 38 بالمئة من الأطفال في غزة تظهر عليهم أعراض اضطراب وظيفي يؤثر على حياتهم اليومية.

وتدير الأونروا 284 مدرسة في غزة تضم 290 ألف طالب على الأقل.

وقال توماس وايت مدير شؤون الوكالة في غزة “أهم شيء هو أن يحصل 130 ألف طفل على فرصة للاستمتاع بطفولتهم رغم الوضع الاقتصادي والصراع المستمر، يمكنهم القدوم إلى الأونروا وقضاء أسابيع الصيف وأن يكونوا مجرد أطفال”.

وشهد الفلسطينيون عدة حروب مع إسرائيل منذ عام 2008، كان من بينها قتال استمر خمسة أيام في مايو أيار، مما يجعل التعافي من آثار الحرب شبه مستحيل لعدم زوال الأسباب، حسبما يقول خبراء محليون ودوليون.

ويقدر الخبراء عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة في مجال الصحة النفسية بنحو ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ويعيشون تحت حصار إسرائيلي شديد وإجراءات صارمة تفرضها مصر على حدودها مع القطاع.

وقالت جوانا الحلبي (13 عاما) لرويترز في مدرسة بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة “أنا جيت هنا عشان أرفه عن حالي من الأشياء إللي تعرضت لها وأنا صغيرة، الأشياء مثل الحروب والأزمات إللي شفتها”.

وذكرت الأونروا أن هذا النشاط يوفر حوالي ثلاثة آلاف فرصة عمل مؤقتة لشباب غزة.

وتأسست الوكالة عام 1949 بعد أول حرب بين العرب وإسرائيل، وتقدم خدمات عامة مثل التعليم المدرسي والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.