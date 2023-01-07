"مدافعٌ ثابت" عن ترامب.. من هو رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد؟

نجح الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم السبت، بالفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، وذلك بعد 14 جولة ولمدة 4 أيام. فمن هو مكارثي؟

هو سياسي أميركي من الحزب الجمهوري ولد في 26 كانون الثاني 1965 في مدينة بيكرسفيلد في كاليفورنيا.

أكمل دراسة إدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا الولائية. وانتخب للمرة الأولى كنائب في مجلس النواب الأميركي عام 2007، وفي سنة 2019 أصبح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب.

ترأس مكارثي سابقًا منظمة الجمهوريين الشباب في كاليفورنيا والاتحاد الوطني للجمهوريين الشباب.

منا أوفد ممثلا في جمعية ولاية كاليفورنيا من عام 2002 إلى عام 2006، وخلال العامين الأخيرين عمل بصفته زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب.

انتخب مكارثي لعضوية الكونغرس في عام 2007. وانتخب لرئاسة مجلس النواب في فترته الثانية كنائب جمهوري لرئيس المجلس من 2009 إلى 2011.

وعندما تولى الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في عام 2011، أصبح منفذًا لحزب الأغلبية من عام 2011 حتى آب 2014، عندما انتخب زعيم الأغلبية ليحل محل إريك كانتور، الذي انتهت ولايته بهزيمته بالانتخابات التمهيدية.

وبعد أن خسر الجمهوريون أغلبيتهم في الانتخابات النصفية لعام 2018، وتقاعد رئيس مجلس النواب بول رايان، انتخب مكارثي زعيمًا للأقلية في كانون الثاني 2019، ليصبح بذلك أول عضو من الحزب الجمهوري من كاليفورنيا يشغل هذا المنصب.

كان مكارثي مدافعًا ثابتًا عن دونالد ترامب معظم وقته كزعيم للأغلبية وزعيم للأقلية.

وبعد الانتصار الذي حققه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أيّد مكارثي موقف ترامب المتمثل في إنكار فوز بايدن والمشاركة في الجهود القانونية لإبطال النتائج. ولكن مكارثي دان لاحقًا اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب عام 2021.