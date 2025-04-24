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مداهمات في جامعة ميشيغان.. FBI يوقف نشطاء داعمين لفلسطين

منذ 13 دقيقة
متظاهرون يرفعون لافتات تطالب بالإفراج عن الطالب الفلسطيني المحتج محمود خليل في جامعة كولومبيا، في فولي سكوير في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 10 مارس 2025. رويترز

متظاهرون يرفعون لافتات تطالب بالإفراج عن الطالب الفلسطيني المحتج محمود خليل في جامعة كولومبيا، في فولي سكوير في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 10 مارس 2025. رويترز

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قامت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة المحلية، بمداهمة منازل عدد من الناشطين المؤيدين لفلسطين من جامعة ميشيغان وأوقف عددا منهم.

وأفاد بيان صادر عن منظمة ” GEO” المعنية بخريجي الجامعات في الولايات المتحدة، الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة ولاية ميشيغان داهما منازل بعض الناشطين الداعمين للأنشطة الفلسطينية في جامعة ميشيغان واحتجزتهم واستجوبتهم.

وأوضح البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أوقف ناشطين اثنين من منطقة آن أربو بالولاية، وصادر أجهزتهما الإلكترونية، و4 آخرين من منطقة يبسيلانتي.

وأدان البيان بشدة “هذه الإجراءات التي تعتبر شكلا من أشكال القمع للناشطين السياسيين وخاصة عدم تقديم الشرطة مذكرات التفتيش وسببه”.

واستمرت المظاهرات المؤيدة لفلسطين، والتي بدأت في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، حوالي 6 أسابيع، وخلال هذه الفترة نظمت احتجاجات ضد إسرائيل والإدارات الأمريكية، في جميع الجامعات الكبرى تقريبا في البلاد على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

    المصدر :
  • الأناضول

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