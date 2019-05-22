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مداهمة 11 مدينة المانية للقبض على عصابة عراقية

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شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات غرب البلاد، شملت مواقع مرتبطة بعصابة عراقية، يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وتزوير أوراق الهوية.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن شرطة مدينة إسن، أن المئات من رجال الأمن يشاركون في المداهمات، التي بدأت الأربعاء، في 11 مدينة بولاية شمال الراين-وستفاليا غرب البلاد، مع التركيز على كولونيا ومنطقة وادي الرور.

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وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، سيلفيا تشابيفيسكي، إن العملية تستهدف منازل 34 مشتبها فيهم، وتبحث في المقام الأول عن أدلة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية.

ولم تتضح حتى الآن ما آلت إليه حملة المداهمات.

 

المصدر سكاي نيوز عربية

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