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مدتها 50 عاماً.. أستراليا وبريطانيا توقعان معاهدة غواصات نووية

منذ 33 دقيقة
بريطانيا وأستراليا

بريطانيا وأستراليا

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قالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت 27\7\2025 إنها وقعت معاهدة مع بريطانيا لتعزيز التعاون على مدى الخمسين عاما المقبلة تتعلق بشراكة الغواصات النووية (أوكوس).

وتهدف اتفاقية أوكوس، الموقعة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في 2021، إلى تزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية اعتبارا من العقد المقبل لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة رسمية للاتفاقية هذا العام.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية الأسبوع الماضي إن المعاهدة الثنائية ستدعم برامج الغواصات لدى الحليفين، وإنه من المتوقع أن تبلغ قيمتها ما يصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني (27.1 مليار دولار) بالنسبة لبريطانيا على شكل صادرات على مدى 25 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

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