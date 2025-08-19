الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
مدريد تعلن موقفها الثابت.. دعم إسباني متواصل لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

منذ 56 دقيقة
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على دعم بلاده لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر ألباريس في منشور على منصة شركة “إكس” الأمريكية، الثلاثاء، أنه اتصل هاتفيا مع نائب رئيس وزراء أوكرانيا لشؤون التكامل الأوروبي والأوروأطلسي تاراس كاتشكا.

ولفت إلى أن مدريد دعمت فتح مفاوضات العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي طيلة رئاسة إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي العام 2023.

وتابع: “أوكرانيا جزء من عائلتنا وتشارك قيمنا. وسيادة أوروبا وأمنها يتم تحديده في أوكرانيا”.

وفي يونيو/حزيران الماضي أطلق الاتحاد الأوروبي، مفاوضات العضوية رسميا مع أوكرانيا ومولدوفا الطامحتين إلى الانضمام للتكتل.

والاثنين، عُقد اجتماع في البيت الأبيض، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

    المصدر :
  • الأناضول

