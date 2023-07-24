مدفيديف: موسكو بحاجة إلى توسيع نطاق الأهداف في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الروسي السابق، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الإثنين أنّ موسكو بحاجة إلى توسيع نطاق الأهداف التي تضربها في أوكرانيا.

وكتب على تطبيق تيليغرام: “نحتاج إلى اختيار أهداف غير تقليدية لضرباتنا. ليس فقط منشآت التخزين ومراكز الطاقة والمنشآت النفطية”.

يأتي ذلك فيما كشفت قيادة العمليات الأوكرانية، اليوم الإثنين، عن هجوم روسي استهدف منشأة تابعة لمرفأ في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير مخزن حبوب.

وقالت القيادة: “هذا الليل استهدف هجوم استمر حوالي أربع ساعات بواسطة مسيّرات (شاهد 136) منشأة مرفأ”، مؤكدة “تدمير مخزن حبوب وتضرر خزانات لأنواع أخرى من الشحنات”.