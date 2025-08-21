مديرة الاستخبارات الأميركية تعلن تخفيض 40% من حجم وكالات الأمن

كشفت مديرة الاستخبارات الأميركية تالسي غابارد، التي تشرف على وكالات الأمن الأميركية الـ18، أمس الأربعاء أنها ستُجري اقتطاعات كبيرة في إدارتها.

وأوضحت غابارد (43 عاماً)، التي يتهمها معارضوها ومنتقدوها بأنها قريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مكتبها “سيخفض بأكثر من 40 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025″، بدون أن توضح ما إذا كان التخفيض يعني الموظفين أو الميزانية.

وأشارت إلى أن ذلك سيسمح بـ”توفير 700 مليون دولار في السنة”.

وأعلنت غابارد في بيان أنه “على مدى السنوات العشرين الأخيرة، أصبح مكتب إدارة الاستخبارات الوطنية مضخماً وغير مجد، وبات سوء استخدام السلطة وتسريب المعلومات السرية وتسييس المعلومات ممارسات شائعة في أجهزة الاستخبارات”.

وقالت: “على مكتب الاستخبارات الوطنية وأجهزة الاستخبارات أن تحدث تغييرات جدية من أجل الاضطلاع بواجباتها تجاه الأميركيين ودستور الولايات المتحدة، وهي إيجاد الحقيقة وتقديم معلومات موضوعية وغير منحازة ومناسبة للرئيس وصانعي القرار السياسيين”.

وفي سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أضافت غابارد أنها تعتزم “تقليص البيروقراطية المتضخمة، واستئصال عملاء الدولة العميقة وإعادة التركيز على المهمة” الأساسية للمكتب.

ونشر موقع إدارتها ورقة حقائق من أربع صفحات تنص على تقليص جهود مكتبها في مراقبة الأمن البيولوجي وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتهديدات الاستخبارات السيبرانية ومجالات أخرى.

وكانت المعارضة الديموقراطية استجوبت غابارد في فبراير (شباط)، خلال جلسة مجلس الشيوخ لتثبيتها في منصبها، حول مواقفها التي تعتبر قريبة من الكرملين، ولا سيما بشأن الحرب في أوكرانيا.