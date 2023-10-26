الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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مديرة برنامج الأغذية العالمي: "التفتيش الصارم" يُعرقل تدفّق المساعدات إلى غزة

منذ 23 ساعة
شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة

شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة (رويترز)

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كشفت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي مكين، اليوم الخميس، أنّ التفتيش المبالغ في صرامته للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة، أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية بشدة، مع تزايد معدلات الجوع وسط الفلسطينيين هناك.

إذ أصبح معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر النقطة الرئيسية لتوصيل المساعدات منذ أن فرضت إسرائيل “حصارًا كاملًا” على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت مكين في مقابلة: “حصلنا على النذر اليسير من الشاحنات.. نحتاج إلى إدخال كميات كبيرة. نحتاج إلى وصول آمن بلا قيود إلى غزة حتى نتمكن من إطعام الناس والتأكد من ألا يموتون جوعا، لأن هذا ما يحدث”.

ودخلت شحنات محدودة من الغذاء والمياه والعقاقير منذ يوم السبت، لكن لم يُسمح بدخول الوقود، لأنّ إسرائيل تدّعي أنها تخشى من تحويل شحنات الوقود إلى حماس.

ودخل إلى غزة يوم السبت ثلاث شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تحمل نحو 60 طنًا من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام 200 ألف شخص ليوم واحد. وقال البرنامج إن شاحنة أخرى تابعة للوكالة دخلت القطاع منذئذ.

فيما تقود الولايات المتحدة مفاوضات مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة في محاولة لوضع آلية قادرة على الصمود لتوصيل المساعدات إلى غزة. ويدور الجدل حول إجراءات تفتيش المساعدات وعمليات القصف على جانب غزة من الحدود.

    المصدر :
  • رويترز

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