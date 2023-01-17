الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
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مديرة صندوق النقد: نتوقع أن يصل تباطؤ النمو خلال 2023 إلى أقصى مستوياته

منذ 13 دقيقة
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

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قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن من المتوقع أن يبلغ تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مداه في عام 2023 على الرغم من استمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة.

وأكدت جورجيفا في كلمة أمام لجنة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس توقعات صندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 بالمئة هذا العام نزولا من نحو 3.2 بالمئة العام الماضي.

وقالت “نستقبل بالفعل منذ بداية العام بعض الأخبار الجيدة، ونتوقع أيضا أن يصل تباطؤ النمو في عام 2023 إلى أقصى مستوياته ليبدأ بعد ذلك عملية نصعد فيها ولا نهبط”.

وأضافت جورجيفا أن التحديات الثلاثة الرئيسية هي الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة لمستوى غير مسبوق منذ عقود.

وأضافت أنه يتعين على العالم التكيف بذكاء لتحقيق المزيد من أمن الإمدادات.

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