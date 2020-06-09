مديرة منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس كورونا في عموم أميركا اللاتينية

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قالت مديرة منظمة الصحة العالمية كاريسا إتيان للأميركيين اليوم الثلاثاء، إن البيانات تثير مخاوف تصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق جديدة في أميركا اللاتينية.

وشددت على أن بعض المناطق في القارة المذكورة، تظهر تزايدا “متسارعا” في وتيرة انتشار الفيروس.

واستشهدت إتيان، بارتفاع عدد الحالات في دول منها، المكسيك وبنما وكوستاريكا والبرازيل وبيرو وتشيلي وفنزويلا وهاييتي وسورينام.

وقالت إتيان في إيجاز صحفي افتراضي من واشنطن، إنه حتى الثامن من يونيو سجلت الأمريكيتان 3.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا أو قرابة نصف العدد الإجمالي العالمي.

وصارت الأمريكيتان، البؤرة الساخنة للجائحة بعد تراجع الوباء في أوروبا وآسيا، وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه الولايات المتحدة والبرازيل العالم في الإصابات.

وتواجه أميركا اللاتينية انتشارا متسارعا لوباء كوفيد-19 وخصوصا في البرازيل حيث تجاوز عدد الوفيات عتبة العشرين ألفا، وكذلك في بيرو وتشيلي والأرجنتين.

وفي الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لتطبيق المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل، تتسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في أميركا اللاتينية ما ينذر بتحولها إلى بؤرة جديدة للوباء.

وينتشر فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به أكثر من 5 ملايين شخص في العالم، بسرعة مقلقة في أمريكا اللاتينية وخصوصا في البرازيل حيث تجاوز عدد الوفيات عتبة العشرين ألفا، وكذلك في بيرو وتشيلي والأرجنتين.

وبينما تتقدم أوروبا حيث حصد “كوفيد-19” أكثر من 170 ألف شخص، على طريق تطبيع الوضع ببطء، تواجه أميركا اللاتينية انتشارا متسارعا للوباء بما يحمله ذلك من عواقب وخيمة على الاقتصاد والوظائف.