مديرية أمن حمص تلقي القبض على لواء سابق متورط بجرائم حرب ضد السوريين

كشفت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، أن مديرية أمن حمص، ألقت القبض على اللواء السابق لدى النظام المخلوع عساف عيسى النيساني، المتورط بجرائم حرب بحق الشعب.

جاء ذلك وفق بيان على قناتها بمنصة “تلغرام”.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن مديرية أمن حمص (وسط) ألقت القبض على “المجرم اللواء عساف عيسى النيساني، والمتورط بجرائم حرب بحق الشعب السوري”.

ولفتت إلى أن النيساني، تقلد “عدة مناصب عسكرية ميدانية من قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب (شمال) إلى الإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا”.

ثم تولى “قيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة (تتبع لحماة) ومحيطها، وصولا إلى تسلّمه قيادة الفرقة الثامنة ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة حماة (وسط)”، وفق بيان الداخلية.

وبينت أنه عُرف عن النيساني، “تنفيذه المباشر لسياسات القمع والإجرام والتدمير، وكان من المقربين للمجرم سهيل الحسن (لواء في جيش الأسد)، حيث شكل أحد أذرعه الإجرامية في الميدان”.

وأوضحت “سيُحال المجرم إلى القضاء المختص، لينال جزاء ما اقترفته يداه من انتهاكات وجرائم بحق شعبنا السوري على مدار عقد من الزمن”.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.