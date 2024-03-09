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مدير الأونروا يحذر: الوكالة "مهددة بالموت"

منذ ساعة واحدة
مكتب لوكالة الأونروا في غزة

مكتب لوكالة الأونروا في غزة

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حذر المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني من أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة “مهددة بالموت” بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

وصرح لازاريني لشبكة آر.تي.إس السويسرية في مقابلة بثت اليوم السبت “الوكالة مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك”.

وأضاف “الذي على المحك هو مصير الفلسطينيين اليوم في غزة على المدى القصير والذين يمرون بأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق”.

في سياق متصل، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن 90% ؜ من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.

وأضاف المكتب في بيان أن الخسائر المباشرة بسبب العدوان الصهيوني حتى اللحظة أكثر من 30 مليار دولار، لافتا إلى أن الأضرار تشمل المنازل والمنشآت والبنى التحتية من شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.

    المصدر :
  • رويترز

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