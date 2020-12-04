استمع لاذاعتنا

مدير “الصحة العالمية”: ما زال الطريق طويلا أمام انتهاء كورونا

منذ 13 دقيقة
تيدروس أدهانوم غيبريسوس

تيدروس أدهانوم غيبريسوس

A A A
طباعة المقال

اعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة إن الاعتقاد بانتهاء وباء كورونا المستجد  يثير قلق المنظمة.

واضاف إن التقدم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في مجال لقاحات الوقاية من كورونا إيجابي لكن المنظمة قلقة من أن ذلك قد أدى إلى مفهوم آخذ في التزايد بأن الجائحة انتهت.

وتابع “التقدم في اللقاحات يعطينا جميعا دفعة ويمكننا الآن أن نرى النور في نهاية النفق المظلم. لكن منظمة الصحة العالمية قلقة من الاعتقاد المتنامي بأن جائحة كوفيد-19 انتهت”.

وأوضح تيدروس أن الجائحة لا يزال أمامها طريق طويل وأن القرارات التي يتخذها الأفراد والحكومات ستحدد مسارها على المدى القصير ومتى ستنتهي.

وقال: “نعلم أنها كانت سنة عصيبة وأنها أرهقت الناس لكن في المستشفيات التي تعمل بطاقتها القصوى أو بما يفوق طاقتها الوضع أصعب ما يمكن أن يكون”.

    المزيد من أخبار العالم

    منظمة الصحة العالمية
    الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية كبرى في 2021
    لقاح فايزر ضد كورونا
    البحرين تجيز استخدام لقاح “فايزر”
    الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
    بلومبيرغ تشيد بالشيخ محمد بن زايد… شخصية عالمية صانعة للسلام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أحد هذه السيناريوهات هو تدمير الأرض بالمادة المضادة
    بهذه الطرق الـ 3 … ستتدمر الأرض “بغمضة عين”
    مرفأ بيروت
    مقتل ضابط متقاعد في الجمارك في ظروف غامضة… هل من رابط مع إنفجار المرفأ؟
    بطاطا
    تحذير … هذه العلامة على البطاطا تدل بأنها سامة