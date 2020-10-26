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مدير “الصحة العالمية” يدعو إلى عدم الإستسلام لكورونا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2020 11:05 مساءً
تيدروس أدهانوم غيبريسوس

تيدروس أدهانوم غيبريسوس

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دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإثنين الى عدم الاستسلام في المعركة ضد فيروس كورونا، لاسيما مع تجدد تفشي الوباء في أوروبا كما في الولايات المتحدة.

وأقر بأن إرهاقاً يسود الدول بعد أشهر من مكافحة الوباء الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1.1 مليون شخص، لكنه دعا إلى مواصلة المعركة غداة إعلان كبير موظفي البيت الابيض مارك ميدوز أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجائحة وتركز في شكل أكبر على الأدوية واللقاحات.

وقال: “حين يتحرك المسؤولون بسرعة، يمكن القضاء على الفيروس”.

كما أكد مسؤولون بـ”الصحة العالمية” أن أوروبا تحتاج إلى “تكثيف جدي” لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أن المنظمة لا تزال متفائلة أن الدول الأوروبية لن تحتاج لفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد.

وقالت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية للمنظمة في إفادة صحفية عبر الإنترنت لدى سؤالها عن تزايد عدد الإصابات في أوروبا: “ما زلنا نأمل أن الدول لن تضطر إلى فرض عزل عام”.

وأوضح مايك ريان، خبير الطوارئ في المنظمة: “حالياً نحن في موقف متأخر جداً في احتواء هذا الفيروس في أوروبا وبالتالي ليكون لنا السبق، سيتطلب الأمر تكثيفاً جدياً في الإجراءات”.

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