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مدير الـ CIA يمد إقامته في الدوحة لإنقاذ مفاوضات حماس وإسرائيل

منذ ساعة واحدة
وليام بيرنز

وليام بيرنز

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أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة أن مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز مدد إقامته في العاصمة القطرية طوال يوم الاثنين، في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتعثرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وكان بيرنز توجه إلى الدوحة للاجتماع مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة للجزيرة إن زيارة بيرنز لقطر جاءت في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتعثرة بين حماس وإسرائيل، كما نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن مصدر مطلع أن بيرنز سيبقى يوم الاثنين في الدوحة رغم خطط سابقة للتوجه إلى إسرائيل.

ونقل موقع أكسيوس بدوره عن مصادر مطلعة أن قطر ومصر والولايات المتحدة تعمل من أجل تفادي انهيار المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

ونقلت رويترز عن مسؤول وصفته بالمطلع على محادثات الوساطة بشأن الحرب في غزة، أن زيارة بيرنز إلى الدوحة تهدف لممارسة أقصى قدر من الضغط على حماس وإسرائيل لمواصلة المفاوضات.

وكانت مصادر قالت للجزيرة إن وفد الحركة غادر القاهرة أمس الأحد متوجها إلى الدوحة بعد يومين من المفاوضات، حيث ستجتمع القيادة السياسية للحركة اليوم الاثنين في العاصمة القطرية لبحث نتائج محادثات القاهرة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

    المصدر :
  • الجزيرة

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